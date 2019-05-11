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Fikret Orman: Bu benim Beşiktaş'taki son seçimim

"Beşiktaş'ın bir liralık malına tenezzül etmedik" ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın gerçekleştirilecek seçimin...

Fikret Orman: Bu benim Beşiktaş'taki son seçimim

"Beşiktaş'ın bir liralık malına tenezzül etmedik"

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın gerçekleştirilecek seçimin kendisinin son seçimi olduğuna dikkat çeken Orman, kulübün tüzüğü gereği başkanlık için son kez seçime gireceğini ifade etti.
Siyah-beyazlı kulüpteki 7 yıllık başkanlık döneminde yönetim olarak yaptıkları faaliyetlerden bahseden Orman, "Başladığımızda rakiplerimizin borçları yarımız kadardı. Onlar statlarını yapmış, takımları ve moralleri vardı. Tesislerini, altyapılarını, mağazalarını, her şeyi yapmışlardı. Büyük bir mücadele verdik. Camiamız da bize sahip çıktı. Bu süreç içinde rakiplerimizin bazıları mallarını sattılar. Çok önemli iki mülklerini sattılar. Hala bizden yüksek borç seviyesindeler" şeklinde konuştu.
"BEŞİKTAŞ'IN BİR LİRALIK MALINA TENEZZÜL ETMEDİK"
Süper Lig'deki rakiplerinin siyah-beyazlı ekibin zor günler geçirdiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığına dikkat çeken Orman, "Yine de mallarını sattılar. Biz Beşiktaş'ın bir liralık malına tenezzül etmedik. Bir rakibimiz şu an kampanya yapıyor. Biz kimseye gitmedik, kimseye rahatsızlık vermedik, kimseye, 'Şunu al.' demedik. Kapısını çalmadık. Onların da yeni başkanı dünya para koydu, bağış olarak koydu. Bizden yüzde 50 fazla borçları var. Türkiye zor süreçten geçiyor. Dolar nerelere gidiyor, bunlar kolay işler değil. Beraber yöneticilik yaptığım Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ burada, bilirler. Para koymak zor işlerdir" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Fikret Orman'ın açıklaları 
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