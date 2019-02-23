Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ... Türkiürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
ürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...

Fikret Orman: Beşiktaş'ın malına sahip çıkmaya çalışıyorum

"Beşiktaş'ta iktidara gelmek isteyen çıkar ve aday olur" "Türkiye'nin en büyük camiası olduğumuzu ispat ettik" "Taraftarların yüzde 92'si benden memnun" Ali DANAŞ - İSTANBUL / Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman,...

Fikret Orman: Beşiktaş'ın malına sahip çıkmaya çalışıyorum

"Beşiktaş'ta iktidara gelmek isteyen çıkar ve aday olur"

"Türkiye'nin en büyük camiası olduğumuzu ispat ettik"

"Taraftarların yüzde 92'si benden memnun"

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu 2019 Yılı 1. Olağan Toplantısı'nda konuştu.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıya Başkan Fikret Orman, Yönetim Kurulu Üyeler, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Divan Kurulu Üyeleri katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Fikret Orman, şunları söyledi:
"Biz göreve geldiğimizde rakipler stadyum yatıırmlarını yapmıştı ve kulüp borçları yarı yarıya düşüktü. Beşiktaş'ın her noktasına yatırım yaptık. Tesislerimizi yeniledik. Beşiktaşlıların büyük ihtiyaç duyduğu sosyal tesisleri hayata geçirdik. Kartal Yuvası mağaza sayısını yükselttik ve ürün çeşitliliğini artırdık. Rakiplerle gelir farkını kapatmak ve marka değeri oluşturmak için yatırımlar gerekiyordu. Türkiye'nin en büyük camiası olduğumuzu ispat ettik. Lisanslı ürünlerden 470 milyon TL, UEFA'dan 465 milyon TL gelir elde ettik. Kulübün tüm tarihi boyunca elde ettiği transfer gelirinden daha fazlası bizim dönemimizde elde edildi. Yatırımlara 469 milyon TL harcadık. Kulübü aldığımız durum bell, getirdiğimiz durum belli. Seçim, Beşiktaş Başkanını aşağı çekmek için yapılan bir şey değil. Beni ve arkadaşlarımı itibarsızlaştırmak Beşiktaş'a ne sağlayacak? Üçüncü şampiyonluğa odaklanıp takımın maliyetini yükselttik ve hata ettik. Beşiktaş'ta iktidara gelmek isteyen çıkar ve aday olur. Beşiktaş'ın malına sahip çıkmaya çalışıyorum. Amacımız, Beşiktaş'ın marka değerini yükseltmek olmalı. Yılgınlığım yok ama kırgınlığım var. Ben taraftarların arasından geldim. Süleyman Seba ismini kimse seçim malzemesi olarak kullanmasın. Taraftarların yüzde 92'si benden memnun. Beşiktaş Başkanlık görevi için takdir genel kurul üyelerinindir."
GERGİNLİK YAŞANDI
Bu arada bir divan kurulu üyesi, kürsüde konuşma yapan Fikret Orman'a sözlü olarak müdahale etti. Orman'ın da karşılık vermesi sonucunda tansiyon yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fikret Orman'ın açıklamaları
- Orman ve divan kurulu üyesi arasındaki gerginlik

(FOTOĞRAFLI)

23.02.2019 - Haber Kodu : 190223121

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328