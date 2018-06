Fikret Orman: "Beşiktaş'ın adını dünya zirvesine yazdıracağız"

"Hangi branşta olursa olsun, Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Haziran-Temmuz sayısında Siyah-beyazlı camia ve taraftarlara seslendi.

Orman'ın açıklaması şöyle;

Sevgili Beşiktaş Ailesi,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, 2017-2018 sezonunda da armamızı taşıyan bütün branşlarımızla, katıldığımız tüm şampiyonalarda çetin mücadeleler verdik. Sporcularımız tüm branşlarda sahaya emeklerini, alın terlerini, Kartal yüreklerini koydular, forma aşkıyla yarıştılar. Bazı branşlarda kulübümüzü ve camiamızı gururlandıran başarılar elde ettik, bazı branşlarımızda da alın terimizin karşılığını maalesef alamadık. Ancak hangi branşta olursa olsun, Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik.

Bütün branşlarımızdaki hocalarımıza, teknik ekibimize, sporcularımıza ve her daim yanımızda yer alan siz değerli taraftarlarımıza minnetlerimi sunuyorum. Emin olun, önümüzdeki sezon daha iyi bir Beşiktaş'ı sizlere izletebilmek için ekibimle gece gündüz çalışıyoruz.

Beşiktaş formasını giyen her sporcu bizim için önemlidir ve tarihimizde önemli bir yere sahip olacaktır. Bu vesileyle yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız her sporcumuzun, ileriki spor hayatlarında kazanacağı her başarının bizleri de mutlu edeceğini bilmelerini isterim.

Her zaman söylediğimiz gibi, futbol başta olmak üzere tüm branşlarımızla, kulübümüzün yapısıyla, gelirleri, projeleri ile ilgili uzun vadeli planlarımız mevcut. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bir semt takımı olarak doğup, birlik ve dayanışma içinde büyük güçlükleri aşmış, bugünkü çağdaş düzeyine ulaşmıştır. Türkiye'de, saha sonuçlarını tek başına başarı kriteri saymayarak ve çağdaş anlayışı kabul ederek, her geçen gün daha da gelişmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımlar, dünya kulübü olma yolunda hızla ilerlediğimizin en açık kanıtıdır. Önümüzdeki sezon da attığımız bu adımların devamı olarak önemli girişimlerde bulunacağız ve Beşiktaş'ın adını dünya zirvesine yazdıracağız.

Yeni sezonda tüm branşlarımız ile şampiyonluk için mücadele ederken, Beşiktaşlı duruşumuzla yine Türk Sporu'nun öncüsü olacağımızı belirterek, yazımı şu anlamlı sözlerle bitirmek istiyorum:

"Şereftir bu yolda senle yürümek

Hep kol kola, bir gün değil, her gün Beşiktaş!"

En derin sevgi ve saygılarımla..."