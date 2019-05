Fikret Orman: Beşiktaş camiası böyle şampiyonluğu istemez

"Maksadını aşan bir ifade oldu"

"Bir tek Aziz Yıldırım ile atışıyorduk"

"Geçiş döneminde yabancı hakem olabilir"

"Bu hakemlerle lig daha uzun yürümez"

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() -

Fikret Orman, "MHK şapkayı önüne alacak. Biz arkasındayız. Bu hakemlerle bu lig daha uzun gitmez. Onların da kariyeri var. Mustafa Çulcu'nun, Sabri Hoca'nın bir kariyer var. Duyuyorum MHK istifa edecekmiş. Niye istifa ediyorlar. İstifa edeceklermiş. Bu işi düzeltsinler" dedi.

Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa adaylığını koyan Fikret Orman, oy verme işlemini gerçekleştirdi. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde 1 numaralı sandıkta oy kullanan Orman sonrasında da açıklamalarda bulundu.

Son kongresi olduğunu ifade eden Fikret Orman, "Hayırlı bir kongre olsun. Bugün Beşiktaş'taki 3'üncü dönemimin kongresi. Otomatik olarak da son kongrem. Benim geldiğim dönemde yapılmış yüzük değişikliğiyle 3 dönemden fazla başkanlık yapmaya zaten tüzük müsaade etmiyor. Çok da iyi oldu. Her gelenin gitmesini bilmesi lazım. Son dönemde seçimden sonraki sonuçlara bir açıklama daha yapacağım" diye konuştu.

Dün mali genel kurulda kullandığı bir söz için tekrar özür dileyen Orman, "Hayat niyetle alakalıdır. Dün kongre söylediğim bir laf farklı yerele çekilmeye çalışıyoruz. Niyetim o değildi. Beşiktaş Kulübü'nü yönetirken birçok iftira ile karşı karşıya kalıyorum. Bazı zaman yurt dışına kaç birisiyle isim vermeyeyim, Kanada'da altın şirketi var. Bin tane yalan yalan her gün bir yalan üretiliyorlar. Maalesef bizi iyi çalıştırmamak için. Muhalefet bu ise vicdansızsa yapılan bir şey. Mali genel kurul biraz elektrikli geçince, ben de bunu buraya gelip konuşamıyorlar, arkadan konuşuyorlar derken istemediğim bir laf ağzımdan çıktı. Benim 2 tane kızım, 2 tane ablam, annem var. Hayatım onlarla geçiyor. Kadınlardan da buradan özür diliyorum. Maksadını aşan bir ifade oldu. Niyetim o değildi" şeklinde konuştu.

"BİR TEK AZİZ YILDIRIM İLE ATIŞIYORDUK"

Beşiktaş'ta başkanlığı döneminde iki şampiyonluk yaşadığını ve hiçbir takımla kavga etmediklerini belirten Orman, "Beşiktaş'ın bütün şampiyonlukları çok temiz ve berraktır. Benim başkanlığımda da 2 şampiyonluk yaşadık ne kimseyle kavga ettik, ne kimseyle laf dalaşına girdik. Futbolu güzelleştirmek, kitleleri seyredebilir hale getirmek bizim olduğu gibi bütün kulüplerin, başta federasyonun, teknik adamların ve hakemlerin işi. Son haftalara girerken hakemlerin aktörlüğün almaya başladılar. Yazık ben usturuplu söylüyorum ama bundan ne taraftarım tatmin oluyor ne de kamuoyu. Ağır sözler kullanmak çok mümkün Ben de o işleri yapabilirim. Ama futbolun marka değerine hizmet etmediğini düşünüyorum. Geldiğimiz noktaya bakınca dünkü maç içinde geçerli. Öyle maça çıkmadan bu kadar maçı kafasında oynayıp gelen hakemlerle bu futbol bir yere gelmez. Bunları artık temizlemeli MHK. Yeni bir MHK var. Onlara bugün için değil ama lig sonu için söylüyorum. Artık hakemlerimiz olmuş ellerinde hesap makinası hangi maçta kaç para, VAR'dan kaç para alacağım. Bu paraları veren biziz. Federasyon ödüyor da bizden kestikleri paralarla ödüyorlar. Böyle bir düzen olabilir mi? Özellikle yaşlarını doldurmuş hakemlerin bence kötü niyetli hakemlerin Türk futbolundan el-etek çektirilmeleri lazım. Bunlarla yürüyeceğimize genç çocuklar gelsin. Hiç değilse hata yaptı deriz. Genç çocuklara bunlar örnek alacaksa rezillikten baka bir şey değil. Dünkü maçta o hakemin yerine Galatasaraylı yönetici olsa VAR'da Galatasaraylı yönetici olsa vicdanları müsaade etmez. Futbolu bilmeyen VAR hakemi var. Çağırıyor neye çağırdığını bilmiyor. Ben mi ders vereceğim. Futbolu bilen o pozisyonda çağırmaz. Yaptıkları hatalar takımların gelecekleriyle, ligin kaderiyle oynuyor. Kaç senedir şampiyonluk mücadelesi veriyorum. Hiçbir takımla münakaşaya girmedim. Geçmiş senelerde münakaşaya girdiğimiz bir kişi vardı; Aziz Bey. Onunla uğraşıyorduk. O bir şeyler söylediği için biz de konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ CAMİASI BÖYLE ŞAMPİYONLUĞU İSTEMEZ"

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım ile ilgili de konuşan Orman, "Beşiktaş camiası böyle şampiyonları istemez zaten. Tarihimiz böyle gelmiş. Şu anda gördüğümüz fotoğraf hem Türk futbolunun hem emeklere bizim paramızla bize eziyet edilir mi? Bülent Yıldırım'ın yaptıkları. O da şimdi milleti arattırıp federasyondan insanları arattırıp Bülent iyi çocuk. Maç verilsin Ne Bülent iyi çocuğu ya. Beşiktaş'ı, Türk sporunu, hakemliği katletmiş adamın bir an evvel futboldan ayrılması lazım. Sezon sonundan itibaren bu ve bu gibi onların isimleri MHK'de federasyonda biliyor. Birkaç bir şey federasyona söyleyeyim. Federasyon öyle hafta içi gel, hafta sonu gelme. Bunu Hüsnü Güreli için söylemiyorum. Yönetimi için söylüyorum. Hafta sonu gelme, öyle yönetilecek bir yer değil. Ciddi bir iş. Buna her gün mesai harcayacaksın. Biz kulüp yöneticileri anamız ağlıyor. Sabahtan akşama Beşiktaş ile, Fenerbahçe ile, Galatasaray ,le uğraşıyoruz. Hakemler itibarlı, oyuncular itibarlı, teknik adam itibarlı hiç 1 lira harcamayan federasyon itibarlı. En zor durumda olan biziz. Böyle bir şey olur mu ? Federasyonu yönetecekler adam gibi yönetecek. Son olarak hakem sayısıyla ilgili karar çıkartacaklardı. 20 gün oldu. Çıkartmıyorlar. 1 günde, 1 gecede Caner için kurallar değişti. 20 günde ne kuralı değişmiyor. 3 hafta sonra seçim var. 3 haftada çok çalışacaklar bu işe aday olacaklar da bu işe çalışmak için gelecekler. Federasyon kimsenin zaman geçireyim title olsun yeri değil. Bütün kulüpler yer, güç, bir şeyleri çözmelerini bekliyor. Kulüpler Birliği'nde de 2 hafta içinde bir toplantımız var. Bunu da geniş olarak konuşacağız" dedi.

"GEÇİŞ DÖNEMİNDE YABANCI HAKEM OLABİLİR"

Fikret Orman, lig maçlarını yabancı hakemlerle ilgili çıkan haberlerle ilgili ise şöyle konuştu: "Ben hiçbir zaman böyle bir taraf değilim. Ama geçici dönemde kötü niyetli, eski hakemleri göndereceklerse bu süreci geçirmek için yurt dışından da getirsinler. Fark etmez."

"BU HAKEMLERLE LİG DAHA UZUN YÜRÜMEZ"

Hakem hatalarının yanında Beşiktaş'ında takım olarak hatalar yaptığına dikkat çeken Orman, "Bireysel ve kötü niyetli. Yani şimdi Bülent Yıldırım tecrübesindeki bir hakemin gelip de o hataları yapar mı ? Ben yemiyorum. Kimse yemiyor. Bütün spor yorumcuları, hakem hocaları, MHK'de yemiyor. Kimse yemiyor. Şampiyon olur ya da olmayız. Galatasaray'a ilk defa yenilmedik. İlk defa da orda yenmeyecektik. Beşiktaş'ın hataları var mı ? Var. Ben onları da söyledim. İki taç pozisyonundan Beşiktaş gol yemez. İlk dakikadan itibaren verdiği kararların ardından 45'ten sonra maç 2-0'a gelince rahatladı. Beşiktaş lehine çalıyor. Onu da görüyoruz. Beşiktaşlılar da biliyor. Bunların silinmesi lazım. Günü kurtaralım değil. MHK şapkayı önüne alacak. Biz arkasındayız. Bu hakemlerle bu lig daha uzun gitmez. Onların da kariyeri var. Mustafa Çulcu'nun, Sabri Hoca'nın bir kariyer var. Duyuyorum MHK istifa edecekmiş. Niye istifa ediyorlar. İstifa edeceklermiş. Bu işi düzeltsinler" diye konuştu.

Orman son olarak gelecek sezonun teknik direktörüyle ilgili ise, "Seçim bitsin, önümüzdeki hafta gündemimiz. Ben hep söyledim. Bundan sonraki gündemimizde var" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fikret Orman'ın oy verme anından detaylar

-Fikret Orman'ın açıklamaları