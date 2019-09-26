Fikret Orman'a kulüp çalışanlarından destek

İstifa kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park önünde kulüp çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı.Vodafone Park önünde başkan Fikret Orman'ı bekleyen kulüp çalışanları, "Böyle ayrılık olmaz", "Başkan bizi bırakma" gibi pankartlar açarak başkan Fikret Orman'a destekte bulundu. Araçta indiği sırada alkışlarla statta karşılanan Orman, yoğun ilgi karşısında güçlükle stada giriş yaptı. Öte yandan bazılarının Orman'a sarılarak göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fikret Orman'ın stada gelişi

- Çalışanların alkışlaması ve tezahüratlarda bulunması

- Orman'ın çalışanlarla sarılması

- Detaylar