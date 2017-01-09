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FIFA Yılın Enlerini seçti

 FIFA Yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo İtalyan Claudio Ranieri ise yılın teknik direktörü seçildi. ZÜRİH- FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Rea lMadrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.FIFA tarafından...

FIFA Yılın Enlerini seçti

 FIFA Yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo

İtalyan Claudio Ranieri ise yılın teknik direktörü seçildi.



ZÜRİH- FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Rea lMadrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.FIFA tarafından 2016 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni,İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan buyana yürütülen ortaklığın geçen yıl sona ermesinin ardından hayata geçirilen"Yılın En İyileri Ödülleri", FIFA tarafından ilk kez dağıtıldı..

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensuplarıarasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Ronaldo, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Atletico Madrid'den Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ı geride bıraktı.

En iyi kadın futbolcu ödülünü ise Houston Dash takımında forma giyen ABD'li Carli Lloyd aldı.-

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ RANİERİ

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de Leicester City'yi şampiyonluğataşıyan İtalyan Claudio Ranieri, Fransız Zinedine Zidane (Real Madrid) ve Portekizli Fernando Santos'un (Portekiz Milli Takımı) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülüne, Almanya MilliTakımı'nın eski çalıştırıcısı Silvia Neid layık görüldü.

Yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nü, Penang takımından Malezyalı Mohd Faiz Subri kazandı.

FIFA Fair Play Ödülü, Sudamericana Kupası'nı uçak kazasındafutbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense'ye armağan eden Atletico Nacional takımına verildi.

FIFA Taraftar Ödülü, birlikte tezahüratta bulunan Liverpool ve Borussia Dortmund taraftarlarına gitti. FIFA Olağanüstü Kariyer

Ödülü ise Brezilyalı futsal oyuncusu Falcao'ya verildi.

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