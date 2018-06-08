FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan Amasyalı hakemlerle iftar yaptı

TÜRKİYE Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği Amasya Şubesi'nin geleneksel iftar yemeğine FIFA kokartlı Hakem Mete Kalkavan da katıldı.Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Amasya Şubesi'nin geleneksel iftar yemeği, bir otelde düzenlendi. FIFA kokartlı hakemlerden Mete Kalkavan, düzenlenen programa katılarak Amasyalı hakem ve gözlemcilerle bir araya gelerek iftar yaptı.Aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkan Vekili olarak da görev yapan Kalkavan, "Daha önce Amasya’dan birkaç defa geçmiştim. Ama ilk defa bu kadar uzun süreli kalıyorum. Gerçekten çok güzel, herkesin gezip görmesi gereken tarihi bir şehir, aranızda olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle güzel bir ortamda sizleri birlik ve beraberlik içinde görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Başta Şube Başkanı ve B klasman Hakemi Bilal Köseoğlu olmak üzere hepinize misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.İftar yemeği ve konuşmanın ardından Şube Başkanı ve B klasman Hakemi Bilal Köseoğlu FIFA kokartlı Mete Kalkavan’a günün anısına plaket takdim etti. Kalkavan, hakemler ve gözlemcilerle sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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