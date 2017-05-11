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FIFA'dan Şenes Erzik'e ödül

67. Olağan FIFA Kongresi yapıldı Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 67. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşti. Bahrain...

FIFA'dan Şenes Erzik'e ödül

67. Olağan FIFA Kongresi yapıldı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 67. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşti.
Bahrain International Exhibition-Convention Centre'da düzenlenen kongreye Türkiye Futbol Federasyonu adına; UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu üyesi Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.
Kongrede FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından, 5 Nisan 2017 tarihinde FIFA'daki görev süresi biten ve FIFA Onursal Üyeliği'ne seçilen Şenes Erzik'e katkılarından ötürü ödül verildi.
FIFA'nın bir sonraki olağan kongresi, 13 Haziran 2018 tarihinde düzenlenecek.

İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)

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