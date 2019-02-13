Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

FIFA Başkanı Infantino: Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası

Servet Yardımcı: FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'ne Türkiye'nin tekrar ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul'da başladı İSTANBUL () - FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini...

FIFA Başkanı Infantino: Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası

Servet Yardımcı: FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'ne Türkiye'nin tekrar ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz

FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul'da başladı

İSTANBUL () - FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul'da başladı.
Shangri-La Bosphorus Otel'de 15 Şubat'a kadar devam edecek zirvenin açılış oturumlarına FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF Birinci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın yanı sıra TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile üye ülkelerden üst düzey temsilciler katıldı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, açılış konuşmasında Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu zirvenin Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.
SERVET YARDIMCI: FIFA FUTBOL YÖNETİM ZİRVESİ'NE TÜRKİYE'NİN TEKRAR EV SAHİPLİĞİ YAPMASININ MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ
TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı ise şöyle konuştu; "FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'ne 1.5 yıl aradan sonra Türkiye'nin tekrar ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Üç gün sürecek toplantılarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Türkiye'de geçirdiğiniz süre boyunca geleneksel Türk misafirperverliğinin, Türk yemeklerinin ve İstanbul'un güzelliklerinin keyfini çıkarmanızı temenni ediyorum."
Servet Yardımcı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya günün anısına adının yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.
Kasım 2016'dan bu yana FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuların yapıcı bir ortamda görüşülüp tartışıldığı ve bilgi alışverişinde bulunulduğu zirveye İstanbul, Kasım 2017'de de ev sahipliği yapmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328