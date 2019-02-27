FIBA 2019 Dünya Kupası kura çekiminde seri başı ülkeler belli oldu

İSTANBUL,() - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2019 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin tamamlanmasıyla, Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım belli oldu.

16 Mart'ta Çin'in Shenzsen şehrinde gerçekleştirilecek kura çekimine seri başı olarak katılacak ülkeler de netleşti. Ev sahibi Çin ile birlikte Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan en iyi 7 ülke kurada seri başı olacak. 32 takım 4'erli olarak 8 gruba ayrılacak.

FIBA Dünya Sıralaması'na göre, Türkiye kura çekiminde seri başı olacak ülkeler şöyle:

Çin - Ev Sahibi

1. ABD

2. İspanya

3. Fransa

4. Sırbistan

5. Arjantin

6. Litvanya

7. Yunanistan (Dünya sıralamasında yedinci sırada yer alan Slovenya kupadan elendiği için)

FIBA 2019 Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım ise şu şekilde:

Ev Sahibi: Çin

Afrika (5): Angola, Fildişi Sahilleri, Nijerya, Senegal, Tunus

Asya (7): Avustralya, İran, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Filipinler, Ürdün

Amerika (7): Arjantin, Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, ABD, Venezuela

Avrupa (12): Çekya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Karadağ, Polonya, Rusya Sırbistan, İspanya, Türkiye