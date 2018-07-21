Feyenoord'da Van Bronckhorst şoku

Hollandalı teknik adam stada gelemedi!

Mustafa AKIN / İstanbul,()

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında bu akşam oynanan hazırlık maçına rakip teknik direktör Van Bronckhorst'un gelemediği anlaşıldı.

Hollandalı çalıştırıcınım dün takımla İstanbul'a geldiği ancak bugün takımla maça çıkamadığı belirtildi. Ailevi bir sorundan dolayı hazırlık maçında takımının başında yer alamayan Van Bronckhorst, ne stada gelebildi ne de benchteki görevini yapabildi. Feyenoordlu yetkililer ayrıntılı bilgi vermezken sebebinin ailevi bir sorun olduğunu söylemekle yetindiler.

