istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaa

Özden ATİK / İstanbul, -  ESKİ milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı....

SPOR 10.12.2019, 15:11
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaa

Özden ATİK / İstanbul, - 

ESKİ milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklardan eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları talep edilerek aynı suçtan 5'er yıldan 11 yıl 2'şer aya kadar hapisleri istendi. Sanıklardan antrenör İsmail Şengül'ün ise beraati talep edildi. 
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7. celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Ömer Çatkıç katıldı. Diğer sanıkların ise avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savcı İkram Coşkun, esas hakkındaki mütalaasını celse arasında bildirdiğini belirtti. 
İKİ SANIĞA İNDİRİMSİZ CEZA İSTENDİ
Mütalaada, sanık Zafer Biryol hakkında emniyetteki ifadesinde Bylock programını indirdiğini kabul etmesine rağmen daha sonraki beyanlarında bu yöndeki ikrarından döndüğü ve emniyetin yaptığı araştırmada sanık hakkında Bylock kaydı bulunmadığının bildirildiği belirtildi. Mütalaada, sanık Ömer Çatkıç'ın, 'Emre' isimli örgüt abisinin kendisi gibi sanıklar Ersin Güreler, İsmail Şengül ve Zafer Biryol'a da Bylock yüklediği yönündeki beyanının dikkate alındığı belirtilen mütalaada, "sanığın Bylock programını tespit edilemeyen bir hat veya ADSL aracılığı ile kullandığının kabulünün gerektiği" ifade edildi. Sanığın kolluk aşamasında 2016 yılına kadar örgüt sohbetlerine katıldığı yönündeki beyanlarından da yargılama aşamasında vazgeçtiği, 17-25 Aralık'tan sonra sohbetlere katılmadığını, eylemlerinin bu tarihten önce olduğu yönünde savunma yaptığı da hatırlatılarak bu beyanlarının samimi olmadığı ve bu nedenle sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kaydedildi. Sanık Zafer Biryol'un 2006 yılında Prensilvanya'ya giderek FETÖ/PDY elebaşısı Fethullah Gülen ile görüştüğü, 2003'ten 2016 yılına kadar sohbetlere katılması, örgüte himmet adı altında bağışta bulunması, Bylock programını kullanması nedeniyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Ersin Güreler hakkında da mahkemede sanık Ömer Çatkıç'ın 2014 yılında katıldıkları sohbet toplantısında kendisinin de Emre isimli örgüt abisinin yönledirmesi ile Bylock indirdiğine dair beyanı bulunduğu kaydedildi. Sanık Güreler hakkında herhangi bir Bylock tespitinin bulunmadığı, ancak delil bulunmadığında Bylock programını kullandığı yönünde bir kabul yapılmasının mümkün olmadığı kaydedildi. Sanığın 2003'ten 2014 yılına kadar örgütün sohbet adı altındaki toplantılarına katılmak, örgüt liderinin talimat doğrultusunda ve hemen akabinde 2014 yılının Ocak ayında Bank Asya'daki hesabında 200 bin TL'lik artış gerçekleştirerek "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği gerekçesiyle 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. 
MÜTALAADA ÜÇ SANIK HAKKINDA ETKİN PİŞMANLIK İNDİRİMİ TALEP EDİLDİ
Mütalaada, sanıklardan Bekir İrtegün'ün ise 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gitmek, örgüte kurban bağışında bulunmak, örgüt mensuplarınca kullanılan kriptolu haberleşme programı Bylock kullanmak şeklindeki örgüt ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemler ile üzerine atılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği kaydedildi. Sanık Uğur Boral'ın 2002 yılından itibaren FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gitmek, örgüte burs ve himmet adı altında  bağışında bulunmak, örgüt liderinin Bank Asya'nın kurtarılması talimatı doğrultusunda Bank Asya'da 9 Ocak 2014 tarihinde hesap açtırarak yüklü miktarda para yatırmak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği belirtildi. Sanık Ömer Çatkıç'ın da FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gitmek, kurban bağışı adı altında örgüte yardım etmek, Bylock kullanarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği anlatıldı. Sanıklar Bekir İrtegün,Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında "vermiş oldukları samimi bilgilerin örgüt içerisindeki konumları ile uyumlu ve örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı ve faydalı bilgiler olduğu" belirtilerek etkin pişmanlık hükümleriyle indirim uygulanarak "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 5 yıldan 11 yıl 2 aya kadar hapisleri talep edildi. 
BİR SANIĞA BERAAT TALEP EDİLDİ
Mütalaada sanık İsmail Şengül hakkında da sanık Ömer Çatkıç'ın 2014 yılında katıldıkları sohbet toplantısında Bylock indirdiğine dair beyanı olduğu, ancak Bylock programını kullandığı yönünde bir kabul yapılmasının mümkün olmadığı kaydedildi. Sanık Şengül'ün örgüt ile iltisakı nedeniyle kapatılan şirkette SGK kaydının bulunması ve 2014 yılında bir kaç kez örgütün dini sohbet toplantılarına katılmaktan ibaret eylemlerinin, sempati ve iltisak boyutunu aşan ve örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek beraati talep edildi. 
"NE YAŞADIYSAM HEPSİNİ ANLATTIM"
Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Ömer Çatkıç, "Ne yaşadıysam hepsini anlattım. Beraatimi isterim" dedi. Diğer sanıkların avukatları ise mütalaayı yeni gördüklerini belirterek savunma için süre talep ettiler. 
SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ
Mahkeme heyeti, dosya kapsamı, delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Sanıklara son savunmalarını yapmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi. 
İDDİANAME
İddianamede, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
İmsak 06:39
Güneş 08:11
Öğle 13:02
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9