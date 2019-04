Fetih Kupası ön elemleri renkli görüntülere sahne oldu

Fatih YILMAZ/TOKAT,()

Tokat'ta düzenlenen 7'nci Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu 3'ncü grup ön elemeleri, 16 ilden 300 sporcu katılımıyla Tokat Belediyesi öncülüğünde yapıldı. Geleneksel kıyafetler ile yarışmaya katılan sporcular ise renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Tokat Belediyesi ve Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 7'nci Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge elemeleri nedeniyle Tokat'ta gelen 16 ilden 300 sporcu, İstanbul'da yapılacak finallere katılmak için ter döküyor. Bu yıl 7'ncı kez planlanan Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri, Tokat Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gümenek Mesire alanında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleşen programa Tokat Valisi Ozan Balcı, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz katıldı.

Bölge elemelerine gelen sporcuları ağırlamaktan mutlu oldukları ifade eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Ben bu sporumuzu çok önemsiyorum. Çünkü bu bir ata sporu ve hem de çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan bir spor, hem fiziki hem ruhi hem de ok atmak, at binmek bizim geleneklerimizde olan bir durum. Bizim bunu gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu daha çok yaygınlaştırmamız lazım. Tokat'ta da güze bir okçuluk tesisi kazandırmamız lazım. Biz bu işin içerisinde varız. Ben tüm sporcularımıza başarılar dilerim" dedi.

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz ise, ''Ata sporumuzun yaygınlaşması için her sene farklı illerde bu elemeleri yapıyoruz. Burada dereceye giren sporcularımızı 29 Mayıs'ta Fetih Kupasında yarıştırarak bu ata sporumuzun Türkiye'de yaygınlaşması noktasında çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

