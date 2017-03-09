Fethiyespor zorlu virajda

Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi'nde Burak Şeker'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak. Sıralamada 29 puanla 12'nci basamakta yer alan Fethiyespor'da kart cezalısı golcü Emir'in yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Hakan forma giyemeyecek. Amed Sportif 45 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.
Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi'nde Burak Şeker'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak. Sıralamada 29 puanla 12'nci basamakta yer alan Fethiyespor'da kart cezalısı golcü Emir'in yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Hakan forma giyemeyecek. Amed Sportif 45 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.