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Fethiyespor zorlu virajda

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kahramanmaraşspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Fethiyespor, yarın şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Diyarbakır...

Fethiyespor zorlu virajda
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kahramanmaraşspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Fethiyespor, yarın şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi'nde Burak Şeker'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak. Sıralamada 29 puanla 12'nci basamakta yer alan Fethiyespor'da kart cezalısı golcü Emir'in yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Hakan forma giyemeyecek. Amed Sportif 45 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

 

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