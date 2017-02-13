Fethiyespor'un uzatma kabusu
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, üst üste 3 galibiyetin ardından son iki maçını uzatma bölümünde yediği gollerle kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Fethiyespor, evinde Kocaeli Birlikspor'a 90+1'inci dakikada yediği golle 2-1...
13 Şubat 2017 Pazartesi 13:24
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, üst üste 3 galibiyetin ardından son iki maçını uzatma bölümünde yediği gollerle kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Fethiyespor, evinde Kocaeli Birlikspor'a 90+1'inci dakikada yediği golle 2-1 yenilmesinin ardından Sivas Belediyespor deplasmanını da 90+4'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle aynı skorla kaybetti.
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