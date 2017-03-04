Fethiyespor'un rakibi Kahramanmaraşspor
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Pendikspor ve Hacettepe maçlarını puansız kapatan Fethiyespor yarın, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kahramanmaraşspor ile evinde kozlarını paylaşacak. İlçe Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak...
04 Mart 2017 Cumartesi 13:04
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Pendikspor ve Hacettepe maçlarını puansız kapatan Fethiyespor yarın, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kahramanmaraşspor ile evinde kozlarını paylaşacak. İlçe Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakada Yakup Bakır düdük çalacak. Muğla temsilcisinde cezalı Oğuzhan forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Bekir Ozan, Hakan ve Kubilay oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde netleşecek.
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