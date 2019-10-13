Fethiyespor-Turgutluspor: 0-0
Sedat ÜNAL / FETHİYE, () STAT: İlçe HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Aydın Karsavuran (xx), Aykut Küçük (xx) FETHİYESPOR: Serkan (xx) – Hüseyin (xx), Sabri (x), Erdi (xx), İbrahim (x), Turgay (x), Metin (x) (Dk. 60 Anıl x), Cemal (x) (Dk. 88...
Sedat ÜNAL / FETHİYE, ()
STAT: İlçe
HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Aydın Karsavuran (xx), Aykut Küçük (xx)
FETHİYESPOR: Serkan (xx) – Hüseyin (xx), Sabri (x), Erdi (xx), İbrahim (x), Turgay (x), Metin (x) (Dk. 60 Anıl x), Cemal (x) (Dk. 88 Aykut), Mert (xx), Fatih (x) (Dk. 46 Halil x), Anıl (x)
TURGUTLUSPOR: Fatih (xx) – Hayrullah (x), Mehmet (xx), Yiğit (xx), Emre (x), Samet (x) (Dk. 82 Kadir), Mithat (x), Yasin (x) (Dk. 76 Ferhat x), Necmi (xx), Abdulkadir (x), Onur (x) (Dk. 73 Alperen x)
SARI KARTLAR: Sabri, Metin, Anıl (Fethiyespor), Abdulkadi, Yiğit (Turgutluspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta 8'inci haftaya lider giren Turgutluspor, deplasmanda Fethiyespor ile golsüz berabere kalarak liderliği Esenler Erokspor’a kaptırdı. İki takım da girdikleri gol fırsatlarından yararlanamazken, bu sonuçla Turgutluspor puanını 17 yaptı ancak 2'nci sıraya geriledi. Fethiyespor ise üst üste 4'üncü beraberliğini alırken puanını 10'a yükseltti.
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|14
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|13
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|11
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|10
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|7
|10
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|7
|10
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|10
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|7
|7
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|7
|6
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|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
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|2
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|-2
|Takımlar
|O
|P
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|8
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|8
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|8
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|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
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|8
|14
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|8
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|11
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|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
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|8
|9
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|8
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|8
|8
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|8
|7
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|8
|7
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|6
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|8
|3
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|P
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|8
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|15
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|8
|13
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|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
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|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
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|8
|9
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|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
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|8
|5
|20. Leganés
|8
|2