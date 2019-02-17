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Fethiyespor-Tokatspor: 0-0

Sedat ÜNAL / FETHİYE, () -  STAT: Fethiye İlçe HAKEMLER: Burak Pakkan (xxx), Birtan Yavuz (xxx), Berkay Daban (xxx) FETHİYESPOR: Übeyd (xxx) - Erdi (xx), Alper (x) (Dk. 46 Anıl Arıcıoğlu xx), Oktay (xx) (Dk. 73 Sefa xx), Cumhur (xx), Fethi (xx),...

Fethiyespor-Tokatspor: 0-0

Sedat ÜNAL / FETHİYE, () - 
STAT: Fethiye İlçe
HAKEMLER: Burak Pakkan (xxx), Birtan Yavuz (xxx), Berkay Daban (xxx)
FETHİYESPOR: Übeyd (xxx) - Erdi (xx), Alper (x) (Dk. 46 Anıl Arıcıoğlu xx), Oktay (xx) (Dk. 73 Sefa xx), Cumhur (xx), Fethi (xx), Yiğit (xx), Yakup (xx) (Dk. 82 Onur Garip), Alican (x), Medeni (xx), Abdullah (x) 
TOKATSPOR: Akın (xxx) -  Emrah (xx), Azad (xxx), Berat Tosun (xx) (Dk. 75 Enes x), Erhan (xxx) (Dk. 82 Ahmet), Onur (xx), Noyan (xx), Muhammed (x), (Dk. 54 Berat Çetin Kaya xx), Ömer Kandemir (xx), Ömer Alp Kulga (xx), Anıl Şahin (xx) 
SARI KARTLAR: Alper, Fethi (Fethiyespor), Ömer Kandemir, Anıl Şahin, Enes (Tokatspor)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetle düşme hattından çıkan Fethiyespor, evinde Tokatspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0.
Fethiyespor bu skorla 22 puana ulaşıp düşme hattının dışında kalırken Tokatspor 15 puanla son sıradan kurtulamadı.
7. dakikada Tokatspor atağında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Noyan kaleye sert vurdu, top üst direkten geri döndü.
8. dakikada Fethiyespor'da Abdullah'ın kullandığı kornerden gelen topa Fethi kafayı vurdu, top az farkla auta gitti. 
29. dakikada gelişen Fethiyespor atağında sağ kanattan Alper'in ceza sahasına ortasında Fethi'nin kafa vuruşu üst direkten geri döndü. 
61. dakikada Fethiyespor atağında Abdullah sol kanattan ceza alanı içerisine ortaladı, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Anıl Arıcıoğlu istediği gibi vuramadı. Top kaleci Akın'da kaldı. 
62. dakikada Oktay'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Yakup sert vurdu, kaleci gole izin vermedi. 
67. dakikada Noyan'ın arka direği ortasında Berat Tosun kafayı vurdu, top az farkla auta gitti
80. dakika da ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Sefa sert vurdu, kaleci Akın parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz eşitlikle son buldu.
 

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