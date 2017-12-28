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Fethiyespor Teknik Direktörü Eriş'ten 'taraftara' çağrı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 15 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Fethiyespor'un teknik direktörü Levent Eriş, taraftara destek çağrısında bulundu. İkinci devrede tribünleri heyecanlandıracak transferler yapmaya çalıştıklarını...

Fethiyespor Teknik Direktörü Eriş'ten 'taraftara' çağrı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 15 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Fethiyespor'un teknik direktörü Levent Eriş, taraftara destek çağrısında bulundu.
İkinci devrede tribünleri heyecanlandıracak transferler yapmaya çalıştıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, "Boş tribünlere oynamayı hiç sevmiyorum. Fethiye halkı sağ olsun ilk yarıda bizi genelde yalnız bırakmadı. Bizim bulunmak istediğimiz konum bu değil. Yeni yılda daha farklı atmosferde olmayı istiyoruz. Biz de çok çalışacağız. Ben başkanıma ve yönetim kuruluna güveniyorum. Bu iş bizim becerimizle gerçekleşecek. Bu işi sadece oyuncu grubuna bırakmak olmaz. Taraftar da ikinci devrede bize daha fazla desteklerse başarı gelir" diye konuştu.

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