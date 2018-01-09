Fethiyespor sonuçları önemsemedi

FETHİYE, ()



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fethiyespor, burada oynadığı iki hazırlık maçını da kazanamadı.

Menemen Belediyespor'a 2-1 yenilip Gazişehir Gaziantep'le 2-2 berabere kalan lacivert-beyazlıların teknik direktörü Levent Eriş, alınan skordan çok oynanan futbolu önemsediklerini söyledi.

Yoğun tempoyla hazırlandıklarını belirten Eriş, "Özel maçlara sonuç odaklı bakmıyorum. Önemli olan en güçlü şekilde ikinci devreye girmek" dedi.

Transfer çalışmalarını da sürdüren Muğla ekibinin bu hafta prensipte anlaştığı isimlere imzaları attırması bekleniyor.