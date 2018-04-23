FETHİYE, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bandırmaspor'a 1-0 yenilip Nazilli Belediyespor'un maçını kazanmasıyla ligde kalışını resmen ilan edemeyen Fethiyespor, umutlarını bu haftaya taşıdı. Kalan 2 maçta küme düşmesi kesinleşen Karşıyaka (D) ve Play-Off'u kovalayan Bugsaşspor'la karşı karşıya gelecek Muğla ekibi alacağı 1 puanla lige tutunacak. Nazilli 2'de 2 yapamazsa Fethiye'nin puan almasına bile gerek kalmayacak. Teknik direktör Levent Eriş, Bandırmaspor maçıyla işi bitirmeyi çok istediklerini ama başarrılı olamadıklarını belirterek, "Taraftarımızdan özür diliyoruz. İstediklerimizi yapamadık. Ama avantaj bizde. Karşıyaka deplasmanından istediklerimizi alıp sezonu bitireceğiz" dedi.
Fethiyespor sevinci erteledi
FETHİYE, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bandırmaspor'a 1-0 yenilip Nazilli Belediyespor'un maçını kazanmasıyla ligde kalışını resmen ilan edemeyen Fethiyespor, umutlarını bu haftaya taşıdı. Kalan 2 maçta küme düşmesi kesinleşen...
23 Nisan 2018 Pazartesi 12:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.