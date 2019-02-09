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Fethiyespor seriyi sürdürecek

FETHİYE, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek umutlanan düşme hattındaki Fethiyespor yarın Darıca Gençlerbirliği'ne misafir olacak. İlçe Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç saat...

Fethiyespor seriyi sürdürecek

FETHİYE, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek umutlanan düşme hattındaki Fethiyespor yarın Darıca Gençlerbirliği'ne misafir olacak. İlçe Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Tarık Daşgün, galibiyet serisi yakalayacaklarını belirterek, "Darıca alt sıralardaki en önemli rakiplerimizden biri. Deplasmanda alacağımız 3 puan bizi çok rahatlatacak. En kısa sürede düşme potasından kurtulmak istiyoruz" yorumunu yaptı. 

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