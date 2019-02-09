Fethiyespor seriyi sürdürecek

FETHİYE, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek umutlanan düşme hattındaki Fethiyespor yarın Darıca Gençlerbirliği'ne misafir olacak. İlçe Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Tarık Daşgün, galibiyet serisi yakalayacaklarını belirterek, "Darıca alt sıralardaki en önemli rakiplerimizden biri. Deplasmanda alacağımız 3 puan bizi çok rahatlatacak. En kısa sürede düşme potasından kurtulmak istiyoruz" yorumunu yaptı.