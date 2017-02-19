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Fethiyespor-Pendikspor: 0-2

Ergün TOS / FETHİYE, () STAT: İlçe HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Rahman Kalyoncu (xxx), Harun Dağdeviren (xxx)FETHİYESPOR: Kubilay (xx) - Bayram (x), Bekir (xx), Hüseyin (x) (Dk.81 Emre), Emir (xx), Mert Er (xx), Selçuk (x), Aytaç (x), Oktay (x)...

Fethiyespor-Pendikspor: 0-2

Ergün TOS / FETHİYE, ()
STAT: İlçe
HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Rahman Kalyoncu (xxx), Harun Dağdeviren (xxx)FETHİYESPOR: Kubilay (xx) - Bayram (x), Bekir (xx), Hüseyin (x) (Dk.81 Emre), Emir (xx), Mert Er (xx), Selçuk (x), Aytaç (x), Oktay (x) (Dk.79 Nurettin x), Samet (xx) (Dk.79 Cihan xx), Eray (x)
PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir (xxx) - Hakan (xxx), Süheyl (xxx), Sinan (xx) (Dk.63 Tayfur xxxx), Mehmet Alaeddinoğlu (xxx) (Dk.90 Savaş), Ramiz (xxx), Zeki (xxx), Mustafa (xxxx), Onur (xx) (Dk.74 Yasin xx), Anıl (xxx), Azad (xxx)
GOLLER: Dk.68 Mustafa, Dk.76 Tayfur (Pendikspor)
SPOR TOTO 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta 3 haftalık galibiyet serisinin ardından Kocaeli Birlikspor ve Sivas Belediyespor yenilgileriyle sarsılan Fethiyespor, kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Pendikspor'a sahasında 2-0 yenildi. Özellikle ikinci yarıda kötü bir futbol sergileyen lacivert beyazlı ekip, 68'inci dakikada Mustafa ve 76'ncı dakikada Tuyfur'un gollerine engel olamadı.
4. dakikada gelişen Pendik atağında Mehmet'in ara pasında kaleyi karşısına alan Sinan'ın vuruşunda köşeye giden topa kaleci Kubilay iyi uzandı.
11. dakikada Fethiyespor yüklendi. Sol kanattan son çizgiye inen Aytaç'ın ortaya çevirdiği topu, arka direkte Eray kafayla boş kaleye gönderemedi.
41. dakikada Fethiye direğe takıldı. Mert'in sağ kanttan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Emir'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü.
50. dakikada Oktay'ın sağ kanattan ortasına kale alanında Emir kafayı vurdu. Ağlara gitmekte olan topu kaleci Mehmet kornere çeldi.
68. dakikada konuk ekip öne geçti. Fethiyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu arka direkte önünde bulan Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.
76. dakikada fark ikiye çıktı. Savunmada Bayram'ın yan pasında araya giren Tayfur, kaleci Kubilay'la karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
84. dakikada Mustafa'nın uzun pasına hareketlenen Tayfur kaleciyle karşı kaldı. Aşırtma vuruşunu Kubilay iki hamlede kornere gönderdi.
Karşılaşma Pendikspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

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