Fethiyespor -Niğde Belediyespor: 3-1

FETHİYE, ()

STAT: İlçe

HAKELMER: Gürel Uzuner (xx), Mert Türk (xx), Cengizhan Öztürk (xx)

FETHİYESPOR: Eser (xx) - Fahri (xx), Erdi (xxx), Ahmet (xxx) (Dk. 89 Umut(?), Yiğit (xx) (Dk. 85 Cemil(?), Ramazan (xxx), Metin (xx), Emrullah (xxx), Kazım (xxx), Anıl (xx) (Dk. 61 Mustafa xx), Üstün (xxxx)

NİĞDE BELEDİYESPOR: Muzaffer (x) - Mehmet Gürkan (xx), Uğur (x) (Dk. 76 Seçkin x), Emre (x) (Dk. 66 Oktay x), Hakan (xx), Volkan (x) (Dk. 34 Feyzi x), Sefa (x), Ömürcan (xx), Cabir (x), Serdar (x), Eren (xx)

GOLLER: Dk. 10 Emrullah, Dk. 45 ve Dk. 64 Üstün (Fethiyespor), Dk. 18 Eren (Niğde Belediyespor)

SARI KARTLAR: Eser (Fethiyespor), Feyzi (Niğde Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28'inci haftaya düşme potasında giren Fethiyespor, evinde Niğde Belediyespor'u 3-1 yenerek ateş hattından kurtuldu. Maçın 10. dakikasında Emrullah ile öne geçen lacivert-beyazlılar 18'de Eren'e engel olamadı. Fethiyespor 45. dakikada Üstün'ün golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamlarken, 64'te aynı oyuncu skoru 3-1'e taşıdı. Bu sonuçla 25 puana yükselen Fethiyespor, rakibi Nazilli Belediyespor'un Bandırmaspor'a yenilmesiyle 15'inci basamağa çıktı.

10'uncu dakikada Fethiyespor gol perdesini açtı. Orta sahadan aldığı topla Niğde Belediyespor ceza sahasına sokulan Emrullah'ın şutunda defansa çarpan top ağlara gitti: 1-0.

18'inci dakikada Niğde Belediyespor dengeyi sağladı. Sefa'nın ortaladığı topa dokunan Eren kaleci Eser'i mağlup etti: 1-1.

45'inci dakikada Fethiyespor bir kez daha üstünlüğü ele geçirdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Üstün, plase bir vuruşla skoru 2-1 yaptı.

63'üncü dakikada Fethiyaspor'da Metin'in pasına hareketlenen Ahmet'in şutu az farkla dışarı gitti.

64'üncü dakikada ev sahibi Fethiyespor farkı ikiye çıkardı. Niğde Belediyespor kalecisi Muzaffer'in kısa pasında topu kapan Üstün hatayı affetmedi: 3-1.