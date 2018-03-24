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Fethiyespor kritik dönemeçte

FETHİYE, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Konya Anadolu Selçukspor'a 1-0 yenilerek düşme potasına giren Fethiyespor, yarın sahasında orta sıralarda bulunan Niğde Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.  Fethiye İlçe...

Fethiyespor kritik dönemeçte

FETHİYE, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Konya Anadolu Selçukspor'a 1-0 yenilerek düşme potasına giren Fethiyespor, yarın sahasında orta sıralarda bulunan Niğde Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 
Fethiye İlçe Stadı'nda Gürel Uzuner'in düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Lacivert-beyazlılarda ameliyat olan orta saha oyuncusu Yiğit Gökoğlan, müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Levent Eriş, Niğde Belediyespor'u mağlup ederek çıkışa geçeceklerini söyledi. 
 

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