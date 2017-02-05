Fethiyespor-Kocaeli Birlikspor: 1-2

Ergün TOS / FETHİYE, ()

STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Levent Balcı (xxx), Mehmet Özkan (xxx), Uğur Erdoğan (xxx)

FETHİYESPOR: Kubilay (x)- Hüseyin Avcu (x) (Dk.46 Nurettin x), Bayram (xx), Bekir (xxx), Hüseyin Atalay (xx) (Dk.84 Oktay), Emir (x) (Dk.77 Cemre x), Mert Er (xx), Fatih Kuruçuk (xxx), Selçuk (xx), Aytaç (xxx), Eray (x)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Fatih Öztürk (xx)- Kürşat (xx), Turgay (xxx), Mehmet (xx) (Dk.73 Ali xxx), Onur (xxx), Uğur Işıkal (xxx) (Dk.85 Mutlu), Gökhan (xx), Emre (xx), Burak (xx) (Dk.50 Erdi xx), Uğur Daşdemir (xx), Alp (xxx)

GOLLER: Dk.57 Aytaç (Fethiyespor), Dk.38 Onur, Dk.90 Ali (Kocaeli Birlikspor)

SARI KARTLAR: Selçuk, Bekir, Aytaç (Fethiyespor), Turgay, Gökhan, Mehmet (Kocaeli Birlikspor)

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde Kocaeli Birlikspor'a son dakika golüyle 2-1 mağlup oldu.

Bu skorla Fethiyespor, 28 puanda kalırken Kocaeli Birlik, 39 puanla ikinci sıraya tırmandı.

28'nci dakikada Kocaeli Birlikspor'dan Uğur Daşdemir'in sağ kanattan ortasına Onur'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

30'unccu dakikada ev sahibi atak geliştirdi. Sağ kanattan çalımlarla ceza alanına giren Selçuk'un kale alanına çevirdiği topa Eray'ın vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

38'nci dakikada Kocaeli Birlikspor öne geçti. Uğur Işıkal'ın ortasında savunmanın kafayla uzaklaştıramadığı topu ceza alanı ön çizgisi üzerinden Alp kaleye doğru gönderdi. Onur'un topuğuyla yönünü değiştirdiği top, kaleci Kubilay'ın uzanamadığı köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

57'nci dakikada skora eşitlik geldi. Emir'in kafayla savunmanın arkasına attığı topu önüne alıp ceza alanına giren Aytaç, yerden sert bir şutla beraberliği sağladı: 1-1.

58'inci dakikada Onur'un ceza alanı dışından yerden sert şutu az farkla yandan auta gitti.

90'ıncı dakikada konuk ekibin galibiyet golü geldi. Onur'un yerden pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ali, düzgün bir vuruşla kaleci Kubilay'ı avladı ve takımını tekrar öne geçirdi: 1-2.



FOTOĞRAF