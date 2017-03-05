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Fethiyespor-Kahramanmaraşspor: 1-1

Ergün TOS / FETHİYE, () STAT: Fethiye Şehir HAKEMLER: Yakup Bakır (xxx), Enes Vahit Çavuş (xxx), Hamdi Tontu (xxx) FETHİYESPOR: Ali (x)- Hüseyin Avcu (xx), Bayram (xxx), Hüseyin Atalay (xx) (Dk.90+2 Nurettin), Emir (x) (Dk.66 Oktay xx), Mert...

Fethiyespor-Kahramanmaraşspor: 1-1

Ergün TOS / FETHİYE, ()
STAT: Fethiye Şehir
HAKEMLER: Yakup Bakır (xxx), Enes Vahit Çavuş (xxx), Hamdi Tontu (xxx)
FETHİYESPOR: Ali (x)- Hüseyin Avcu (xx), Bayram (xxx), Hüseyin Atalay (xx) (Dk.90+2 Nurettin), Emir (x) (Dk.66 Oktay xx), Mert Er (xx), Selçuk (xx), Cemre (xxx), Aytaç (x), Eray (x) (Dk.66 Emre xxx), Hakkı (xx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xx)- Evren Kilarci (xx), Yusuf Onur Arıkan (xx), Devrim (xx), Barış (xx) (Dk.82 Yusuf Emre Kasal), Fatih (xxx), Kemal (x) (Dk.17 Uğur xx), Serbay (xx), Aytürk (xx), Evren Horozal (xxx), Eser (xx) (Dk.90 Hakan)
GOLLER: Dk.90+4 Cemre (Fethiyespor), Dk.90+2 Evren Horozal (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Emir, Cemre, Selçuk, Mert Er (Fethiyespor), Fatih, Devrim, Evren Horozal (Kahramanmaraşspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, üst üste 4 mağlubiyetten sonra evinde Kahramanmaraşspor'la uzatma dakikalarında gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Bu skorla Fethiyespor 29, Kahramanmaraşspor 28 puana ulaştı.
29'uncu dakikada Fethiyespor atağında Eray'ın sağ kanattan kale alanına havalandırdığı topa arka direkte Bayram kafayı vurdu. Kaleci Mesut ağlara giden topa iyi uzanarak golü önledi.
33'üncü dakikada sol kanattan son çizgiye inen Uğur'un kale alanına çevirdiği topa kimse dokunamadı.
35'inci dakikada ev sahibli ekip atağında Hüseyin Atalay'ın pasında ceza alanı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Aytaç'ın şutu kaleci Mesut'un kucağına gitti.
61'inci dakikada topla ceza alanına sokulan Fethiyeli Cemre'nin yerden sert şutunda köşeye giden topu kaleci Mesut kornere çeldi.
90+2'nci dakikada Kahramanmaraşspor öne geçti. Fatih'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ali boşa çıktı. Arka direkte topa iyi yükselen Evren Horozal, kafayla topu boş kaleye gönderdi: 0-1.
90+4'üncü dakikada Fethiyespor atağında ceza alanındaki karambolde topla buluşan Emre'nin kale alanına çıkardığı topu Cemre sol ayağıyla ağlara yolladı: 1-1.

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