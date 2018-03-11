Fethiyespor deplasmanda 3 puan hasreti çekiyor

FETHİYE, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Fethiyespor, Ottocool Karagümrük'e 90+1'inci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olurken bu sezon deplasman karşılaşmalarında galibiyet yüzü göremedi.

Dış sahada 14 müsabakaya çıkan lacivert-beyazlılar sadece 5 beraberlikle evine döndü, 9 maçta ise puan alamadı. Nazilli Belediyespor'la birlikte deplasmanda galibiyet yüzü göremeyen iki takımdan biri olan Fethiyespor 6 gol atıp kalesinde 19 gol gördü. Düşme potasının 1 basamak üzerinde yer alan Fethiyespor önümüzdeki 2 haftada Konya Anadolu Selçukspor ve Niğde Belediyespor karşılaşmalarını evinde oynayacak.

