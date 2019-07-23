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Fethiyespor'dan karşı atak

Sedat ÜNAL / FETHİYE, ()- TFF 3. Lig ekiplerinden Fethiyespor'da Basın Sözcüsü Cem Tufan, kulüpte zorla fesihname imzalaması için darp edildiğini iddia eden eski futbolcuları Halil İbrahim Pekşen'le mahkemede hesaplaşacaklarını söyledi....

Fethiyespor'dan karşı atak

Sedat ÜNAL / FETHİYE, ()-

TFF 3. Lig ekiplerinden Fethiyespor'da Basın Sözcüsü Cem Tufan, kulüpte zorla fesihname imzalaması için darp edildiğini iddia eden eski futbolcuları Halil İbrahim Pekşen'le mahkemede hesaplaşacaklarını söyledi. "Bu futbolcu yeni sezonda kendisini düşünmediğimiz için senaryo yazmış" diyen Basın Sözcüsü Tufan, "Darp hayal ürünü. Kamera kayıtları ile de belgeli. Futbolcu ve menejerleri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
Tufan şöyle devam etti:
"Bu futbolcu menejerlerinin para istediğini belirterek 70 bin TL talep etti. Bu parayı veremeyeceğimizi belirtmemizin ardından böyle bir senaryo yazdı. Aldığı adli muayene raporunda sol boyun ve omuz bölgesinde hassasiyet, genel durumu iyi yazıyor. Bunun güneş yanığı olabileceğini doktor da kabul ediyor. Mahkemede her şey ortaya çıkacak. Gerekli şikayetlerimizi yaptık. Tazminat davası açacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız."

(FOTOĞRAFLI)

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