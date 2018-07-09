Fethiyespor'dan ilk imza

FETHİYE, ()
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, dış transferde ilk imzayı Kahramanmaraşspor'dan forvet Yakup Ramazan Zorlu'ya attırdı. Geçen sezon 18 maçta 4 gol atan 27 yaşındaki santrfor, 2 yıllık mukavele imzaladı. Yakup Ramazan, İstanbulspor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor, Kartalspor gibi takımlarda da forma giydi.
Yeni sezonun ilk transferini yaptıklarını belirten Başkan Mustafa Ferizcan, "Yakup Ramazan'ı geçen sezon takip ediyorduk. Levent hocamızın da raporu doğrultusunda transferimizi gerçekleştirdik. Mevcut kadromuzdan 12-13 oyuncumuzu takımda tutarak yola devam ediyoruz. Nokta transfer yapacağız. Taraftarlarımız merak etmesin yeni sezona hazır halde gireceğiz" dedi.