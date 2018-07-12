Fethiyespor'da operasyon

FETHİYESPOR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Fethiyespor, iç transferde 5 futbolcusunun sözleşmesini feshederken, 3 oyuncuyu da satış listesine koydu.

Yönetimden yapılan açıklamada, "Yapılan görüşmeler sonucu futbolcularımızdan Eser Altın, Çağatay Çeken, Efe Karaoğlu, Efe Halil Özarslan ve Bilal Gücüyetmez ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeleri fesih edilmiştir. Oyuncularımıza kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızdan Umut Sözen, Üstün Bilgi ve Cemil Adıcan'ın kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir" ifadelerine yer verildi.