Fethiyespor'da Onur Okan döndü

Sedat ÜNAL / FETHİYE, ()

TFF 2'nci Lig ekibi Fethiyespor'da eski futbolcularından Onur Okan'ı transfer etti.

Kariyerinde daha önce Fethiye'nin yanı sıra Adana Demirspor, Kahramanmaraşspor, Hatayspor, Siirtspor, Karşıyaka, Kocaeli Birlikspor ve son olarak Gümüşhanespor formalarını giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bolu kampına gelerek 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yuvaya döndüğü izin mutlu olduğunu belirten Onur, "Başkanımız Mustafa Ferizcan ve teknik direktör Levent Eriş'e, bana yeniden evimin kapılarını açtıkları için teşekkür ediyorum. Çubuklu formamı giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hocamızın önderliğinde takım arkadaşlarımla başarılara koşacağız" dedi.

Öte yandan başkan Mustafa Ferizcan ise Onur transferinin hayırlı olmasını diledi.

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