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Fethiyespor'da kamp başladı

FETHİYE, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Fethiyespor'un Antalya kampı başladı. Liberty Lara Hotel'de kampa giren lacivert-beyazlılarda sakat olan Umut Sözen, ilk antrenmanda takımdan ayrı...

Fethiyespor'da kamp başladı

FETHİYE, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Fethiyespor'un Antalya kampı başladı.
Liberty Lara Hotel'de kampa giren lacivert-beyazlılarda sakat olan Umut Sözen, ilk antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Ara transferde 4 ya da 5 takviye yapmayı planlayan Muğla ekibinde teknik direktör Levent Eriş, iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyledi.
Eriş, "En iyi şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fethiyespor'un bulunduğu konumdan memnun değiliz. İkinci yarıya iddialı girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

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