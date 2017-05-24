Fethiyespor'da ilk aday Mustafa Ferizcan

SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'da cumartesi günü yapılacak olağan genel kurul öncesi kulübün eski takım kaptanı Mustafa Ferizcan başkanlığa aday olduğunu açıkladı.Mevcut başkan Okay Uysal'ın yeniden aday olmayacağını belirtmesi üzerine koltuğa talip olan 37 yaşındaki eğitimci ve iş adamı Ferizcan, "Genç, dinamik, yepyeni yüzlerle yola çıkıyoruz. Amacımız Fethiyespor’u layık olduğu başarılara ulaştırmak. Transfer döneminde sıkıntı yaşamamak için oyuncu ve teknik ekip görüşmelerimizi şimdiden gerçekleştiriyoruz. Fethiyespor’a gönül verenlerin gurur duyacağı, bir takım yaratma anlamında şimdiden söz veriyorum. Kısa vadede sportif başarı hedefimiz, orta ve uzun vadede tesisleşme yolunda önemli projelerimiz var" dedi.

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