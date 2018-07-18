Fethiyespor'da Halil İbrahim Pekşen tamam

Sedat ÜNAL / FETHİYE, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, Konyaspor'dan sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen'i transfer etti.

Başkan Mustafa Ferizcan ve Başkan Yardımcısı Özkan Torunoğulları yapılan görüşmede 25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı ve Halil İbrahim, Ege ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Havza Belediyespor altyapısında futbola başlayan deneyimli futbolcu, Samsunspor, Eyüpspor, Turgutluspor, Büyükçekmece Tepecik ve son olarak Elazığspor'da oynadı.

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