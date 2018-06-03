Fethiyespor'da Ferizcan yeniden başkan

FETHİYE, ()

TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurula tek liste ile giren mevcut başkan Mustafa Ferizcan güven tazeledi.

Eski başkan İsmail Öztürk'ün seçime girmeyeceğini açıklamasının ardından yeniden başkan seçilen Mustafa Ferizcan, tüm üyelere teşekkür ederek, "Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen bir kulüp olacağız" dedi.

Ferizcan'ın listesinde yer alan isimler şöyle:

"Okan Arıkan, Mete Atay, Özkan Torunoğulları, Kenan Kıran, Mehmet Suri, Ergün Özdemir, Sami Kemik, Tolga Yuluk, Emrah Aydın, Murat Tiryaki, Mert Demir, Onur Belci, Aykut Sidekli, Taner Aydın, Mustafa Uçar , Sezai Uysal, Habib Demir ve Ali Kıvrak."