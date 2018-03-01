Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Özel anaokulunda skandal görüntüler
Özel anaokulunda skandal görüntüler
Fındıkta kritik döneme girildi 
Fındıkta kritik döneme girildi 
ABD: Ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli
ABD'den Türkiye'ye ateşkes uyarısı
TMMOB/ZMO : Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri alınıyor
Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri...

Fethiyespor'da Eriş'ten taraftara davet

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattıyla olan bağını koparmaya çalışan Fethiyespor'da teknik direktör Levent Eriş, bu hafta iç sahada lider Altay'la oynanacak maçta taraftarları göreve çağırdı.  Pazar...

Fethiyespor'da Eriş'ten taraftara davet

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattıyla olan bağını koparmaya çalışan Fethiyespor'da teknik direktör Levent Eriş, bu hafta iç sahada lider Altay'la oynanacak maçta taraftarları göreve çağırdı. 
Pazar günü saat 14.30'da İlçe Stadı'nda oynanacak müsabakada tribün desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Eriş, "Taraftarımızın en son Nazilli deplasmanında gösterdiği müthiş performansı, müthiş inanmışlığı bu hafta Altay müsabakasında ve oynayacağımız içerideki bütün karşılaşmalarda da göstermelerini temenni ediyorum. Seyirci her zaman çok büyük bir güç, çok büyük bir faktördür. Biz de bu anlamda onlardan büyük bir destek istiyoruz. Stadın dolmasını istiyoruz. Biz çok farklı bir takım olduğumuzu biliyoruz. Taraftarımızın maça heyecanla ve istekle geleceklerini düşünüyorum" dedi.
Altay'ın lig lideri olmasının kendilerini ilgilendirmediklerini söyleyen Levent Eriş, "Altay, ligin lideri ve sezon başından beri çok istikrarlı bir takım ancak rakip bizi ilgilendirmiyor. Her koyun kendi bacağından asılır. Biz ne yapacağımızı ortaya koymak istiyoruz. Ben oyuncularımın performansının her geçen gün daha da katlanarak arttığını düşünüyorum. Çok iyi bir müsabaka olacağını bekliyorum. Puan açısından ve sıralama bakımından hak etmediğimiz bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden Altay müsabakası, bizim içeride kazanmamız gereken ve iyi oynadığımızı göstermemiz gereken maçlardan bir tanesi. Kazanmak istiyoruz. Hep beraber el ele vererek galip geleceğiz. 3 puandan başka bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314