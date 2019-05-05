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Fethiyespor'da dramatik son

Sedat ÜNAL / FETHİYE, () -  TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son küme düşen takım olan Fethiyespor büyük üzüntü yaşıyor. En önemli rakibi Bandırmaspor Baltok'a konuk olan lacivert-beyazlılar uzatma dakikalarında Batuhan Karadeniz'in golüyle...

Fethiyespor'da dramatik son

Sedat ÜNAL / FETHİYE, () - 
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son küme düşen takım olan Fethiyespor büyük üzüntü yaşıyor. En önemli rakibi Bandırmaspor Baltok'a konuk olan lacivert-beyazlılar uzatma dakikalarında Batuhan Karadeniz'in golüyle tam 23 yıl sonra 3. Lig'e döndü. Maçın büyük bir bölümünü berabere götüren Muğla ekibi 79. dakikada Doğancan'ın golüyle geriye düşmesine rağmen, 90+2. dakikada Fethi'nin golüyle kendisine kümede kalmak için yetecek beraberliği yakaladı. Büyük bir sevinç yaşayan Fethiyespor 4 dakika sonra ise adeta kahroldu. Türk futbolunun tartışmalı golcüsü Batuhan Karadeniz, 90+6. dakikada attığı gol ile takımını ikili averajla küme düşmekten kurtarırken Fethiyespor'un ise sonunu getirdi. 
Bandırmaspor bu golle puanını 38 çıkardı. Konya Anadolu Selçukspor'un da şampiyon Menemen Belediyespor'u 4-3 yenip 37 puana ulaşmasıyla Ege temsilcisi 35 puanla 2. Lig'e veda etti. Karşılaşma bitiminde Bandırmasporlu taraftarlar ve futbolcular sahayı şölen yerine çevirirken, Fethiyesporlu oyuncuların göz yaşlarını tutamadı. Son derece dramatik bir şekilde küle düşen Fethiyespor sezonu  16. sırada tamamladı.Gece geç saatlerde Fethiye'ye gelen kafile olaysız bir şekilde tesislerine geçti. Fethiye'de son 3 maçta Tarık Daşgün'ün yerine göreve gelen Teknik Direktör Mustafa Cengiz de takımı ligde tutamadı.  

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