FETHİYE, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek rakibi Nazilli Belediyespor'un da kazanmasıyla kümede kalışını resmen ilan edemeyen Fethiyespor'da orta saha Anıl Taşdemir sezonu kapattı. Bandırmaspor karşılaşmasında aşil tendonundan sakatlanan deneyimli futbolcu ameliyat oldu. Anıl'ın gelecek sezonun başında çalışmalara başlayacağı bildirildi. Öte yandan pazar günü küme düşmesi kesinleşen Karşıyaka'ya konuk olacak Fethiyespor, rakibinden 1 puan alsa dahi bitime 1 maç kala lige resmen tutunacak. Nazilli'nin puan kaybı halinde Fethiye'yi mağlubiyet bile ligde tutacak. Teknik direktör Levent Eriş, "Anıl'ın sakatlığı bizi üzdü. Ancak şartlar ne olursa olsun Karşıyaka müsabakasına en iyi şekilde çıkacağız. İzmir'de kazanıp evimize mutlu döneceğiz" dedi.
Fethiyespor'da Anıl üzüntüsü
FETHİYE, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek rakibi Nazilli Belediyespor'un da kazanmasıyla kümede kalışını resmen ilan edemeyen Fethiyespor'da orta saha Anıl Taşdemir sezonu kapattı. Bandırmaspor...
25 Nisan 2018 Çarşamba 11:59
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