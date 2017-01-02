Fethiyespor Cihan'la prensipte anlaştı
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına 19 puanla 12'nci sırada giren Fethiyespor'un, lider Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan ön libero Cihan Avcu ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Sezonun ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da...
02 Ocak 2017 Pazartesi 13:19
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına 19 puanla 12'nci sırada giren Fethiyespor'un, lider Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan ön libero Cihan Avcu ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Sezonun ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 7 lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olduğu belirtildi. Altay'da profesyonel olan Cihan, 2.5 sezon forma giydiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da geçen sezon 3'üncü Lig şampiyonluğu yaşadı.
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