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Fethiyespor-Bugsaş Spor: 1-1

FETHİYE, () STAT: Fethiye Şehir HAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Mehmet Vargün (xxx), Ali Uğurtan Demirtaş (xxx) FETHİYESPOR: Fatih (xx) - Ensar (xx), Metin (x) (Dk. 76 Mustafa xx), Ahmet Dereli (xxx) (Dk. 65 Enes xx), Efe (xx), Kazım (xx), Emrullah...

Fethiyespor-Bugsaş Spor: 1-1

FETHİYE, ()

STAT: Fethiye Şehir
HAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Mehmet Vargün (xxx), Ali Uğurtan Demirtaş (xxx)
FETHİYESPOR: Fatih (xx) - Ensar (xx), Metin (x) (Dk. 76 Mustafa xx), Ahmet Dereli (xxx) (Dk. 65 Enes xx), Efe (xx), Kazım (xx), Emrullah (x) (Dk. 55 Anıl xx), Fahri (xx), Bilal (xx), Hakan (xx), Ramazan (x) 
BUGSAŞ SPOR: Kemal (xx) - Yavuzhan (xx), Ömer (xxx), Cebrail (xx), Sinan (xxx), Eyüp (x) (Dk. 46 Ahmet Sun xx), Burak (xx), Emre (xxx) (Dk. 69 Bora xx), Turgut (x) (Dk. 46 Yavuz xx), Enver (xx) 
GOLLER: Dk. 30 Ahmet Dereli (Fethiyespor), Dk. 68 Emre (Bugsaşspor)
SARI KARTLAR: Enver (Bugsaşspor ), Bilal (Fethiyespor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalmayı matematiksel olarak geçen hafta garantileyen Fethiyespor, son hafta mücadelesinde evinde Bugsaş Spor'la berabere kaldı: 1-1. Karşılaşmada Fethiye'nin golünü 30'uncu dakikada Ahmet Dereli, Bugsaş Spor'un golünü ise 68'inci dakikada Emre attı.

14'üncü dakikada Emrullah'ın ceza alanı dışından sert şutu üst direğe çarparak dışarı gitti.
30'uncu dakikada Fethiye öne geçti. Hakan'ın pasını ceza alanı içerisinde yakalayan Ahmet Dereli, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
37'nci dakikada Ömer ceza alanı dışından yerden vurdu, kaleci Fatih'ten dönen topu Cebrail üst direğe nişanladı dönen top kaleci Fatih'in kucağında kaldı.
68'inci dakikada skor eşitlendi. Cebrail'in ara pasında Emre ceza sahası içinden ağlarla buluşturup skoru ilan etti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)
 

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