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Fethiyespor-Bucaspor: 4-0

Ergün TOS / FETHİYE, ()  STAT: İlçe HAKEMLER: Yiğit Peşin (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx), Vural Gül (xxx) FETHİYESPOR: Kubilay (xxx)- Bayram (xxx), Bekir (xxx), Hüseyin Atalay (xxxx), Emir (xx) (Dk.60 Cemre xx), Mert Er (xx), Nurettin (xx)...

Fethiyespor-Bucaspor: 4-0

Ergün TOS / FETHİYE, () 

STAT: İlçe HAKEMLER: Yiğit Peşin (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx), Vural Gül (xxx) FETHİYESPOR: Kubilay (xxx)- Bayram (xxx), Bekir (xxx), Hüseyin Atalay (xxxx), Emir (xx) (Dk.60 Cemre xx), Mert Er (xx), Nurettin (xx) (Dk.60 Hüseyin Avcu xx), Fatih (xxx), Selçuk (xxx), Aytaç (xxx), Eray (xxxx) (Dk.81 Emre Balkı) BUCASPOR: Mert (x)- Sancar (xx), Veli (x), Emin (xx), Abdullah (x), İlyas (x) (Dk.46 Mehmet xx), Emre Özkan (x), Erkan (x), Zafer (x), (Dk.77 Alpay xx), Emre Toraman (xx), Şenol (x) (Dk.46 Hasan xx) GOLLER: Dk.37 Eray, Dk.70 Bayram, Dk.78 Hüseyin Atalay, Dk.90 Cemre (Fethiyespor) 
KIRMIZI KART: Dk.69 Veli (Bucaspor) SARI KARTLAR: Nurettin, Hüseyin Avcu (Fethiyespor), Veli, Mehmet (Bucaspor)  SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor sahasında, Bucaspor'u 4-2 mağlip etti.
Bu sounçla  Puanını 25 yapan Fethiyespor ise 10'uncu sıraya yükseldi. 24 puanda kalan Bucaspor 12'nci sıraya geriledi.  29'uncu dakikada Fethiyesporlu Aytaç'ın serbest vuruştan ceza alanına gönderdiği topu kaleci Mert elinden kaçırdı. Bayram, önünde kalan meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 37'nci dakikada Fethiyespor gol perdesini açtı. Sol kanattan ceza alanına giren Aytaç, topu müsait pozisyondaki Eray'a aktardı. Penaltı noktasına yakın bir yerden şutunu çeken Eray, topu filelerle buluşturdu: 1-0.  45'inci dakikada Eray'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top üst direkte patladı.  69'uncu dakikada Bucaspor 10 kişi kaldı. Veli, Aytaç'a arkadan yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 70'inci dakikada Fethiyespor golleri ikiledi. Aytaç'ın kullandığı frikikte kaleci Mert'ten seken topu Bayram tamamladı: 2-0.  78'inci dakikada fark 3'e çıktı. Eray'ın ceza alanı ön çizgisi üzerine çıkardığı topa Hüseyin Atalay gelişine vurdu: 3-0. 90'ıncı dakikada Fethiyespor 4'üncü golünü attı. Hüseyin Atalay'ın derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cemre, düzgün bir vuruşla kaleci Mert'i çaresiz bıraktı: 4-0.   FOTOĞRAFLI   

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