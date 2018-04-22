Fethiyespor-Bandırmaspor: 0-1

FETHİYE, ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Alper Uslu (xx), Aykut Onar (xx)

FETHİYESPOR: Fatih (x)- Çağatay (xx), Üstün (x), Erdi (xx), Umut (xx), Anıl Taşdemir (x) (Dk. 41 Enes xx), Ahmet (x) (Dk. 73 Metin x), Yiğit Yöney (xx), Kazım (x) (Dk. 24 Ensar x), Fahri (xx), Hakan (x)

BANDIRMASPOR: Ali (xxxx) - Birhan (xx), David Deniz (xxx), Özgür (xxx), Erhan (xxxx) (Dk. 89 Erdi), Berkay Can (xx), Hüseyin Altuğ (xx), Nurettin (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 81 Murathan xx), Fatih (xx), Mertcan (xxx) (Dk. 68 Feyyaz xx)

GOL: Dk. 18 Erhan (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Berkay Can, Nurettin, Hüseyin (Bandırmaspor) - Çağatay, Yiğit Yöney (Fethiyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalışını ilan etmek isteyen Fethiyespor, evinde Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 21'inci dakikada Erhan attı. Bu skorla Fethiye, son 2 haftaya düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'un 6 puan önünde girdi. Muğla temsilcisinde son 2 maçta kümede kalmak için 1 puan yetecek. Bandırmaspor ise 58 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.

7'nci dakikada Fethiyeli Anıl Taşdemir'in korner atışında gelen topu kaleci Ali elinden kaçırdı, Üstün yakından topu ağalara gönderdi. Ancak hakem kaleciye fual yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

18'inci dakikada Bandırmaspor öne geçti. Fethiyespor atağında Hakan'ın kaptırdığı top, Bandırma atağına dönüştü. Birkan'ın pasıyla buluşan Erhan, yaklaşık 10 metre top sürdükten sonra çok sert vurdu. Yan direğin içine çarpar top ağlara gitti: 0-1.

24'üncü dakikada Erkan'ın ceza alanı üzerinde sert şutunu kaleci Fatih iki hamlede yakaladı.

55'inci dakikada Fethiyespor atağında Umut'un pasını Üstün kaleye vurdu, kaleci ayaklarıla mutlak golü önledi. Dönen bu topu Yiğit tamamlamak istedi, kaleci Ali topu tokatlarken üst direğe çarpan top kornere gitti.

63'üncü dakikada Enes, Umut'tan aldığı topu kaleye nişanladı, kaleci Ali uçarak topu çeldi.

67'nci dakikada ev sahibinden Umut ceza alanına ortaladı, Erdi yatarak voleyi vurdu kaleci Ali uçarak topu yine kornere çeldi.

Karşılaşma, başka gol olmayınca konuk ekibin 1-0 üstünlüğü bitti.