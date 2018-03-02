Fethiyespor Altay'a bileniyor

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü lider Altay'ı konuk edecek alt sıralardaki Fethiyespor galibiyete kilitlendi.

Teknik direktör Levent Eriş, zorlu bir müsabakanın kendilerini beklediğini ancak takımına güvenin tam olduğunu söyledi. Kritik bir konumda olduklarını vurgulayan Levent Eriş, "Altay'ın gücünü biliyoruz. Ancak bizim de kazanmaktan başka bir çaremiz yok. Bir an önce düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlandık ve motive olduk" dedi. Muğla ekibinde sarı kart cezalısı Emrullah ve sakatlığı süren Umut dışında eksik futbolcu bulunmuyor.