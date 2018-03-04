Fethiyespor-Altay: 1-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk adayı Altay, üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda kümede kalma savaşı veren Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı.

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Barış Çardaklı (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx)

FETHİYESPOR: Fatih (xxx) - Fahri (xx), Cemil (xxx), Efe Karaoğlu (xx), Yiğit Yöney (xx), Ramazan (x), Mustafa (xxx), Metin (x) (Dk. 69 Kazım x), Anıl Taşdemir (xxx), Ensar (xx) (Dk. 75 Berat x), Ahmet Dereli (xx) (Dk. 80 Üstün x)

ALTAY: Egemen (xx) - Mustafa (x), İbrahim Öztürk (x), Murat Türkkan (xx), Serkan (xxx), Ferhat (x), Maksut (x), Ferdi (x) (Dk. 54 İbrahim Akın x), Doğan (x) (Dk. 67 Ozan Sol x), Furkan (x) (Dk. 54 Murat Uluç xx), Muharrem Ozan (xxx)

GOLLER: Dk. 47 Anıl Taşdemir (Fethiyespor) - Dk. 73 (P) Muharrem Ozan (Altay)

SARI KARTLAR: Mustafa, Cemil, Ensar, Fatih, Üstün (Fethiyespor) - Murat Uluç, İbrahim Öztürk (Altay)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk adayı Altay, üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda kümede kalma savaşı veren Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın 47'nci dakikasında Anıl Taşdemir'in golüyle öne geçen Fethiyespor karşısında 73'üncü dakikada Muharrem Ozan'ın penaltı golüyle skoru eşitleyen İzmir temsilcisi 49 puana ulaşarak averajla liderlik koltuğunu korudu. Ev sahibi ekibin puanı ise 22'ye yükseldi. Fethiyespor sahaya üzerinde Türk Bayrağı olan tişörtlerle çıktı. Fethiyespor ve Altay tribünleri beraber "Vatan Sana Canım Feda" ve "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" tezahüratları yaptılar.

29'uncu dakikada Maksut'un uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

30'uncu dakikada Anıl'la yaptığı verkaçla soldan ceza sahasına giren Ensar'ın karşı karşıya yaptığı yerden vuruşta kaleci Egemen golü ayaklarıyla önledi.

37'nci dakikada Altaylı Furkan ceza sahasında omuz omuza mücadelede ayakta kalamadı ve net pozisyondan yararlanamadı.

47'nci dakikada Fethiyespor öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Ahmet Dereli'nin ceza sahasına yerden pasında Metin vurdu. Yan direkten dönen topu önünde bulan Anıl Taşdemir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

54'üncü dakikada Altaylı Serkan'ın 25 metreden kazanılan serbest vuruşta kaleyi düşündü. Top az farkla üstten auta çıktı.

73'üncü dakikada ev sahibi ekipten Ramazan, ceza sahasında Muharrem Ozan'ı indirerek penaltıya neden oldu. Muharrem Ozan penaltı atışında kaleciyi ters köşeye yatırdı: 1-1.

90+3'üncü dakikada Ozan Sol'un pasında ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan İbrahim Akın'ın plase vuruşunda kaleci Fatih uzanarak topa sahip oldu.