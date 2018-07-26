Fethiyespor Alican'la imzaladı

FETHİYE, ()

TFF 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor, geçen sezon Kardemir Karabükspor forması giyen eski orta saha oyuncusu Alican Karadağ'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2012-13 sezonunda Fethiyespor'da 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan Alican, yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, "Yeniden eski günlerde olduğu gibi dolu tribünler önünde şampiyonluk mücadelesi vereceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Alican daha önce Gençlerbirliği, Keçiörengücü, Bugsaşspor, Sivasspor, Boluspor, Giresunspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor ve Kastamonuspor'da da oynadı.



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