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Fethiyespor'a otopark darbesi

FETHİYE () TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, kulüp geliri açısından önemli bir yere sahip olan Uğur Mumcu Otoparkı'nı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiyespor'un ihaleyle kazanıp işlettiği...

Fethiyespor'a otopark darbesi

FETHİYE ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, kulüp geliri açısından önemli bir yere sahip olan Uğur Mumcu Otoparkı'nı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiyespor'un ihaleyle kazanıp işlettiği otaparkı kendi bünyesine dahil etme kararı aldı. Kulüp yönetiminin yetkililerle yapılan görüşmeden olumlu sonuç alamadığı, taraftarların bu duruma tepki göstermeye hazırlandığı belirtildi.
Merkezi bir konumda yer alan otopark 3 bin metrekare alana ve 200 araç kapasitesine sahip. Fethiyespor daha önce de yol kenarlarında park eden araçlardan tahsil edilen parkomat gelirini de geçen yıl temmuz ayında Muğla BŞB'ye kaptırmıştı.
Öte yandan ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fethiyespor'da ilk devrede geçirdiği ameliyatın ardından iyileşen forvet Onur Garip kampa katıldı. 
 

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