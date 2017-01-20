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Fethiyespor 2'de 2 peşinde

Ergün TOS / FETHİYE, ()- SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Fatih Karagümrük'ü deplasmanda tek golle yenerek ikinci yarıya moralli başlayan Fethiyespor, pazar günü konuk edeceği Bucaspor'u da mağlup edip 2'de 2 yapmak...

Fethiyespor 2'de 2 peşinde

Ergün TOS / FETHİYE, ()- SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Fatih Karagümrük'ü deplasmanda tek golle yenerek ikinci yarıya moralli başlayan Fethiyespor, pazar günü konuk edeceği Bucaspor'u da mağlup edip 2'de 2 yapmak istiyor.
Lacivert beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Oğuzhan Yıldırım ve Hakan Kutlu'nun dışında eksik bulunmardğını açıklayan teknik direktör Akif Başaran, "Devre arasını iyi değerlendirdik. Karagümrük galibiyeti ile başlattığımız çıkışı Bucaspor karşısında da devam ettirmek istiyoruz" dedi.
Zorlu karşılaşma öncesi Fethiyespor 22 puanla 12'nci sırada bulunurken 24 puanlı Bucaspor, 9'uncu sırada yer alıyor.

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