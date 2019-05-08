Fethiye potada TBL'de

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TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayıp Play-Off'ta önce Bossan'ı, ardından Haliliye Belediyespor'u eleyen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, finallerde de Bornova Belediyespor'u 3-1'le geçerek adını Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) yazdırdı. Tarihinde ilk kez TBL'ye yükselmenin sevincini yaşayan Fethiye, Bornova'yla İzmir'de oynadığı son maçı 69-52 kazandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte salonu bayram yerine çeviren Lokman Hekim Fethiye Belediyesporlu oyuncu, teknik heyet ve yöneticiler tarihi anı doyasıya yaşadı.

4 ay önce başına geçtiği takımı mutlu sona ulaştıran Antrenör Engin Gençoğlu, müthiş bir güç birliği ve dayanışma örneğiyle hedefi tutturduklarını söyledi. Gençoğlu, "Devre arasında favori takımlar arasında gösterilmeyen Fethiye Belediyespor, 4 ay gibi kısa bir sürede çok büyük iş başardı. İlk geldiğim günden beri hedefimizin TBL olduğunu sürekli her yerde söyledim, söyledik. Şimdi hak ettiğimiz yerdeyiz. Bazı takımların 2 yılda yapamadığını biz 4 ayda başardık. Fethiye TBL'de çok uzun durmaz, Süper Lig'e çıkar. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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