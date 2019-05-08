Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık...
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak açıklama
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak...

Fethiye potada TBL'de

FETHİYE, ()   TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayıp Play-Off'ta önce Bossan'ı, ardından Haliliye Belediyespor'u eleyen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, finallerde de Bornova Belediyespor'u 3-1'le geçerek adını Türkiye...

Fethiye potada TBL'de

FETHİYE, ()
 
TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayıp Play-Off'ta önce Bossan'ı, ardından Haliliye Belediyespor'u eleyen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, finallerde de Bornova Belediyespor'u 3-1'le geçerek adını Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) yazdırdı. Tarihinde ilk kez TBL'ye yükselmenin sevincini yaşayan Fethiye, Bornova'yla İzmir'de oynadığı son maçı 69-52 kazandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte salonu bayram yerine çeviren Lokman Hekim Fethiye Belediyesporlu oyuncu, teknik heyet ve yöneticiler tarihi anı doyasıya yaşadı. 
4 ay önce başına geçtiği takımı mutlu sona ulaştıran Antrenör Engin Gençoğlu, müthiş bir güç birliği ve dayanışma örneğiyle hedefi tutturduklarını söyledi. Gençoğlu, "Devre arasında favori takımlar arasında gösterilmeyen Fethiye Belediyespor, 4 ay gibi kısa bir sürede çok büyük iş başardı. İlk geldiğim günden beri hedefimizin TBL olduğunu sürekli her yerde söyledim, söyledik. Şimdi hak ettiğimiz yerdeyiz. Bazı takımların 2 yılda yapamadığını biz 4 ayda başardık. Fethiye TBL'de çok uzun durmaz, Süper Lig'e çıkar. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328