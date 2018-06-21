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Fernando Verdasco da Antalya Open'da

Namık KEMAL KILINÇ, Serik ()  Turkish Airlines Antalya Open'a sayılı günler kala Gael Molfils'in ardından  tenisin önemli isimlerinden Fernando Verdasco da turnuvaya katılacağını açıkladı. Türkiye Tenis Federasyonu ile Kaya Hotels and...

Fernando Verdasco da Antalya Open'da

Namık KEMAL KILINÇ, Serik () 

Turkish Airlines Antalya Open'a sayılı günler kala Gael Molfils'in ardından  tenisin önemli isimlerinden Fernando Verdasco da turnuvaya katılacağını açıkladı.
Türkiye Tenis Federasyonu ile Kaya Hotels and Resorts ve Gd Tenis Academi ortak organizasyonu olan Turkish Airlines Antalya Open'da hazırlıklarda sona gelinirken tenis severler Antalya Belek'te 6 gün süresince tenisin önemli isimlerini izleyebilecekler. Geçen sene de Antalya Open'da oynayan ünlü tenisçi kariyerindeki 8. ATP şampiyonluğunu kazanmak için bu kez iddialı geliyor.
ATP Tour'un en tecrübeli isimlerinden olan Fernando Verdasco 34 yaşında ve başarılı bir kariyere sahip. İspanyol raket 23 turnuvada final oynayıp 7 şampiyonluk kazandı. Özellikle kariyerinin ilk yıllarında kortlarda fırtına gibi esen Verdasco ilk ATP şampiyonluğunu 2004 yılında kazandı.
Dünya sıralamasında 2009'da 7. sıraya kadar çıkan ve ilk 10 içinde uzun süre kalmayı başaran İspanyol tenisçi şu anda dünya sıralamasında 33. Sırada yer alıyor. Kariyerinde İspanya ile 3 kez Davis Cup kazanan Verdasco bu yıl Rio'da final oynama başarısı gösterdi. Her zaman güçlü bir servisi ve mükemmel tekniğiyle kullandığı backhand ile oynayan yıldız oyuncu çim kortta bu silahlarını kullanarak etkili olmaya çalışıyor.
Tenis kadar özel hayatı da ilgi çeken ve İspanyol tenisinin "romantik prensi" olarak anılan Verdasco geçen yıl Julio Iglesias'ın üvey kardeşi ile evlenerek hayranlarının bir kısmını üzdü.
Her zeminde rakiplerin korkulu rüyası olmayı başaran İspanyol tenisçi tenis tarihine unutulmaz bir maçla geçmişti. 2009 yılında vatandaşı ve o zamanki dünya 1 numarası Rafael Nadal ile yarı finalde oynadığı efsane maç tenis tarihinde en unutulmaz Grand-Slam yarı finallerinden birisi olmayı başardı. 5 saat 14 dakika süren maçı Nadal kazandı ve finale çıktı ama "Verdasco" denince tenis severlerin aklına hala o maç geliyor. 

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